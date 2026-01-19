19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Jalen Williams süresiz olarak sahalardan uzak

Oklahoma City Thunder forveti Jalen Williams, sağ hamstring kasındaki zorlanma nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

calendar 19 Ocak 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jalen Williams süresiz olarak sahalardan uzak
Oklahoma City Thunder forveti Jalen Williams, sağ hamstring kasındaki zorlanma nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Thunder, Williams için herhangi bir dönüş takvimi açıklamazken, hamstring sakatlıklarının genellikle kısa sürede iyileşmediği biliniyor.

Bu sakatlık, Williams için zaten sakatlıklarla geçen bir sezonun son halkası oldu. Yıldız oyuncu, sezonun yaklaşık bir aylık bölümünü sağ bileğinden geçirdiği yaz dönemi ameliyatının ardından kaçırmıştı.

Thunder, Williams'ın forma giymediği maçlarda bu sezon 18 galibiyet – 1 mağlubiyet gibi dikkat çekici bir derece yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
