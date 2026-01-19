Oklahoma City Thunder forveti Jalen Williams, sağ hamstring kasındaki zorlanma nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.



Thunder, Williams için herhangi bir dönüş takvimi açıklamazken, hamstring sakatlıklarının genellikle kısa sürede iyileşmediği biliniyor.



Bu sakatlık, Williams için zaten sakatlıklarla geçen bir sezonun son halkası oldu. Yıldız oyuncu, sezonun yaklaşık bir aylık bölümünü sağ bileğinden geçirdiği yaz dönemi ameliyatının ardından kaçırmıştı.



Thunder, Williams'ın forma giymediği maçlarda bu sezon 18 galibiyet – 1 mağlubiyet gibi dikkat çekici bir derece yakaladı.



