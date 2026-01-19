Bahis soruşturmasında 297 antrenöre sevk

Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün tedbirli olarak sevk edildikleri belirtildi.
LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
PFDK'ye sevk edilen isimler arasında A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcılığını yapan Serkan Damla'nın da yer alması dikkat çekti.
Öte yandan Serdar Kulbilge, Ceyhun Eriş, Ragıp Başdağ ve Burhan Eşer gibi Süper Lig'de forma giymiş eski futbolcular da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.
