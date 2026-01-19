19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-069'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-167'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-268'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Fenerbahçe'den Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a ziyaret

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nı makamında ziyaret etti.

calendar 19 Ocak 2026 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'den Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ile sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Devin Özek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen ziyarette, Devin Özek'in fikri öncülüğünde hayata geçirilen ve futbol A takımının tüm transferlerinde futbolcuların maaşlarının yüzde 1'inin dezavantajlı çocukların hayatına dokunmasını amaçlayan "Transferde Geleceğe Umut Kuralı" projesinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, projenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yürütülmesi yönünde fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a üzerinde "Geleceğe Umut %1" yazılı Fenerbahçe forması takdim edildiği bildirildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.