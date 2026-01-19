19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-067'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-165'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-266'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Brahim Diaz özür diledi: "Canım çok acıyor"

Faslı futbolcu Brahim Diaz, Afrika Kupası finalinde kaçırdığı penaltının ardından özür diledi.

Brahim Diaz özür diledi: 'Canım çok acıyor'
Afrika Kupası'nda attığı 5 golle gol krallığına ulaşan ve Fas'ın finale kadar yükselmesinde kilit rol oynayan Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, tüm bu başarılarına rağmen dün Senegal karşısında kariyerinin en acı anlarından birini yaşadı.

BRAHIM DIAZ'IN KAÇIRDIĞI PENALTI MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Afrika Kupası Finali'nde normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada, uzatma dakikalarında verilen tartışmalı penaltıda topun başına geçen Brahim Diaz, ülkesine şampiyonluğu getirebilecek bu kritik fırsatı değerlendiremedi.


Diaz'ın penaltıyı kaçırmasının ardından karşılaşma uzatmalara taşındı. Uzatma bölümünde Senegal adına Pape Gueye'nin attığı gol, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e getirdi.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Brahim Diaz, kaçırdığı penaltı nedeniyle Fas halkından özür diledi.

"CANIM ÇOK ACIYOR"

Diaz, sosyal medyada yaptığı payaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canım çok acıyor.

Bu kupayı hayal etmiştim. Bana verdiğiniz tüm sevgi, her mesaj ve her destek beni yalnız olmadığımı hissettirdi. Sahip olduğum her şeyle, her şeyin üstünde kalbimle mücadele ettim.
Dün hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum, tüm kalbimle özür diliyorum.

Kendimi toparlamam zaman alacak çünkü bu yara kolay kolay iyileşmiyor, ama deneyeceğim. Bunu kendim için değil, bana inanan ve benimle birlikte acı çeken herkes için yapacağım.

Bir gün bu sevginin karşılığını verebilmek ve Fas halkı için bir gurur kaynağı olmak adına yoluma devam edeceğim."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
