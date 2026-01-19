Brahim Diaz özür diledi: 'Canım çok acıyor'

Afrika Kupası'nda attığı 5 golle gol krallığına ulaşan ve Fas'ın finale kadar yükselmesinde kilit rol oynayan Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, tüm bu başarılarına rağmen dün Senegal karşısında kariyerinin en acı anlarından birini yaşadı.Afrika Kupası Finali'nde normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada, uzatma dakikalarında verilen tartışmalı penaltıda topun başına geçen Brahim Diaz, ülkesine şampiyonluğu getirebilecek bu kritik fırsatı değerlendiremedi.Diaz'ın penaltıyı kaçırmasının ardından karşılaşma uzatmalara taşındı. Uzatma bölümünde Senegal adına Pape Gueye'nin attığı gol, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e getirdi.Mücadelenin bitiş düdüğüyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Brahim Diaz, kaçırdığı penaltı nedeniyle Fas halkından özür diledi.Diaz, sosyal medyada yaptığı payaşımda şu ifadelere yer verdi:"Canım çok acıyor.Bu kupayı hayal etmiştim. Bana verdiğiniz tüm sevgi, her mesaj ve her destek beni yalnız olmadığımı hissettirdi. Sahip olduğum her şeyle, her şeyin üstünde kalbimle mücadele ettim.Dün hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum, tüm kalbimle özür diliyorum.Kendimi toparlamam zaman alacak çünkü bu yara kolay kolay iyileşmiyor, ama deneyeceğim. Bunu kendim için değil, bana inanan ve benimle birlikte acı çeken herkes için yapacağım.Bir gün bu sevginin karşılığını verebilmek ve Fas halkı için bir gurur kaynağı olmak adına yoluma devam edeceğim."