19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-072'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-170'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-271'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Hull City'den tarihi transfer: Yu Hirakawa

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Bristol City'den sağ kanat oyuncusu Yu Hirakawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Genç futbolcu, kulüp tarihinin ilk Japon oyuncusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu Japon futbolcu Yu Hirakawa ile güçlendirdi.
 
İngiliz kulübü, Bristol City forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
 
Bu transferle birlikte Hirakawa, Hull City tarihinin ilk Japon futbolcusu olarak kulüp tarihine geçti.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Bu sezon Bristol City formasıyla 27 resmi maça çıkan Hirakawa, 2 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.
 
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
 
Piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Japon kanat oyuncusunun Bristol City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
