Hull City'den tarihi transfer: Yu Hirakawa

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu Japon futbolcu Yu Hirakawa ile güçlendirdi.

İngiliz kulübü, Bristol City forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Bu transferle birlikte Hirakawa, Hull City tarihinin ilk Japon futbolcusu olarak kulüp tarihine geçti.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bristol City formasıyla 27 resmi maça çıkan Hirakawa, 2 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Japon kanat oyuncusunun Bristol City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.