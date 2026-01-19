19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-066'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-164'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-265'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Aston Villa'dan Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Everton ile oynadıkları maçın ardından sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Aston Villa'dan Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık açıklaması!
Aston Villa, galibiyet hedefiyle çıktığı maçta Everton'a 1-0 kaybetti.

Evinde oynadığı maçın 18. dakikasında John McGinn'in sakatlığı da Aston Villa için bir başka kötü haber oldu.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, diz sakatlığı olan Boubacar Kamara ve hamstring problemi nedeniyle Amadou Onana'nın durumlarıyla ilgili de açıklama yaptı.



McGinn'in sakatlığının transfer piyasasındaki odaklarını değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Emery, "Onana ve Ross Barkley bir veya iki hafta içinde geri dönecek. İhtiyacımız olan performansı elde etmek için yeterli oyuncumuz var. Elbette transferde aramızdan ayrılan bazı oyuncuların yerini doldurmalıyız. Bazı oyuncuların sakatlanması iyi bir şey değil ama bu futbol ve bunu kabul etmeliyiz. Bu, başka bir oyuncunun oynaması için bir fırsat." cevabını verdi.

Villa, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak ve ardından zorlu Newcastle United deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
