Aston Villa'dan Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Aston Villa, galibiyet hedefiyle çıktığı maçta Everton'a 1-0 kaybetti.



Evinde oynadığı maçın 18. dakikasında John McGinn'in sakatlığı da Aston Villa için bir başka kötü haber oldu.



Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, diz sakatlığı olan Boubacar Kamara ve hamstring problemi nedeniyle Amadou Onana'nın durumlarıyla ilgili de açıklama yaptı.

McGinn'in sakatlığının transfer piyasasındaki odaklarını değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Emery, "cevabını verdi.Villa, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 'ye konuk olacak ve ardından zorlu Newcastle United deplasmanına gidecek.