19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-066'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-164'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-265'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek ikinci tura kaldı

Erkeklerde ilk turda zorlanmayan Djokovic ve kadınlarda Iga Swiatek ikinci tura yükseldi

19 Ocak 2026 17:08
Haber: AA
Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek ikinci tura kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın ikinci günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla sona erdi.


Djokovic'in Avustralya Açık kariyerindeki 100. galibiyeti

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Djokovic, İspanyol Pedro Martinez'i 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Djokovic, Avustralya Açık kariyerindeki 100. galibiyeti aldı.

İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşan Norveçli Casper Ruud (12), 6-1, 6-2 ve 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.


Dünya klasmanının 198. sırasındaki Fransız Arthur Gea ise Çek Jiri Lehecka'yı (17) 3-0 (7-5, 7-6, 7-5) mağlup ederek turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı.

Erkeklerde Monakolu Valentin Vacherot (30), Hollandalı Botic van de Zandschulp ve Fransız Alexandre Muller de ikinci tura kaldı.

 

Swiatek zorlansa da ikinci turda



Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu dünya 2 numarası Iga Swiatek, Çinli Yue Yuan'ı iki saat süren maçta 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Rus Mirra Andreeva (8) ise Hırvat Donna Vekic önünde 2-1'lik (4-6, 6-3, 6-0) skorla kazandı.

Kadınlarda Belçikalı Elise Mertens (21), Rus Diana Shnaider (23) ve Avustralyalı Ajla Tomljanovic de ikinci tura çıktı.

