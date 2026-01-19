Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek ikinci tura kaldı

Melbourne kentindeki turnuvanın ikinci günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla sona erdi.Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Djokovic, İspanyol Pedro Martinez'i 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Djokovic, Avustralya Açık kariyerindeki 100. galibiyeti aldı.İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşan Norveçli Casper Ruud (12), 6-1, 6-2 ve 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.Dünya klasmanının 198. sırasındaki Fransız Arthur Gea ise Çek Jiri Lehecka'yı (17) 3-0 (7-5, 7-6, 7-5) mağlup ederek turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı.Erkeklerde Monakolu Valentin Vacherot (30), Hollandalı Botic van de Zandschulp ve Fransız Alexandre Muller de ikinci tura kaldı.Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu dünya 2 numarası Iga Swiatek, Çinli Yue Yuan'ı iki saat süren maçta 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.Rus Mirra Andreeva (8) ise Hırvat Donna Vekic önünde 2-1'lik (4-6, 6-3, 6-0) skorla kazandı.Kadınlarda Belçikalı Elise Mertens (21), Rus Diana Shnaider (23) ve Avustralyalı Ajla Tomljanovic de ikinci tura çıktı.