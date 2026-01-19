19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-066'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-164'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-265'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Alex de Souza'nın Operario'daki görevine son verildi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'nın Brezilya Serie B temsilcisi Operário'daki teknik direktörlük macerası sona erdi. Paranaense Eyalet Ligi'nde alınan olumsuz sonuçlar, ayrılığı beraberinde getirdi.

calendar 19 Ocak 2026 17:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Daha önce Süper Lig'de Antalyaspor'u da çalıştıran 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, son olarak ülkesinin Serie B takımlarından Operario Ferroviario'nin başındaydı.

Operario, 2025 Serie B sezonunu 48 puanla 12. basamakta tamamladı. Ancak bu ay başlayan Paranaense Eyalet Ligi'nde işler beklendiği gibi gitmedi. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayarak ligin son sırasına geriledi.


SON MAĞLUBİYET AYRILIĞI GETİRDİ

Operario'nun deplasmanda Sao Joseense'ye 1-0 yenilmesi sonrası yönetim harekete geçti. Yaşanan bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, Alex de Souza ile karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılık yaşandığı belirtilirken, yeni teknik direktör arayışlarının başladığı ifade edildi.

ALEX'TEN VEDA MESAJI

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alex de Souza, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübün daha iyi sonuçlar alması ve gelişim sürecini sürdürebilmesi adına destek vermeye devam edeceğim. Bu dönem, çok çalıştığımız, fedakârlık yaptığımız ve öğrendiğimiz aylarla doluydu."

OPERARIO KARNESİ

Alex de Souza, Operario'nun başında toplam 29 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
