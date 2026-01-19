19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-072'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-170'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-271'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Milan'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: Loftus-Cheek

Beşiktaş'ın Ruben Loftus-Cheek için yaptığı ikinci hamleye Milan'dan veto geldi. İşte detaylar...

calendar 19 Ocak 2026 15:52 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 16:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Milan'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: Loftus-Cheek
Beşiktaş, Milan forması giyen İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek için yeniden devreye girdi. Ancak kırmızı-siyahlılardan bu girişime olumsuz yanıt geldi.

Yeni sezonda Massimiliano Allegri yönetiminde yeniden Şampiyonlar Ligi hedefi koyan Milan, transfer çalışmalarını sürdürürken kadrodaki bazı isimlere de ilgi artmış durumda. Bu oyunculardan biri olan Loftus-Cheek için Beşiktaş'ın, Aralık ayı sonundaki ilk temasların ardından ikinci kez kapıyı çaldığı belirtildi. 

BEŞİKTAŞ MAAŞI ARTIRDI



Calciomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajerlik ekibiyle yeniden temasa geçti ve Milan'da kazandığı 4 milyon euro civarındaki maaşın üzerine çıkmaya hazır olduğunu iletti. Ancak oyuncu cephesinden şu aşamada net bir olumlu dönüş gelmedi. Loftus-Cheek'in planının, sezon sonuna kadar Milan'da kalmak ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kala geleceğini daha sakin bir ortamda değerlendirmek olduğu ifade ediliyor. 

MILAN'DAN 'KİRALIK' VETO

Beşiktaş'ın Milan'a sunduğu teklifin kiralama + 10-12 milyon euro satın alma opsiyonu (bonuslar dahil) olduğu aktarılırken, bu formül Rossoneri yönetimi tarafından kabul edilmedi. Sportif direktör Igli Tare ve CEO Giorgio Furlani, rakamın talep edilen seviyeye yakın olmasına rağmen operasyonun yapısına sıcak bakmadı. 

Bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkan Loftus-Cheek, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın ilgisi sürse de, mevcut tabloda transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.