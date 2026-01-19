Milan'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: Loftus-Cheek

Beşiktaş, Milan forması giyen İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek için yeniden devreye girdi. Ancak kırmızı-siyahlılardan bu girişime olumsuz yanıt geldi.



Yeni sezonda Massimiliano Allegri yönetiminde yeniden Şampiyonlar Ligi hedefi koyan Milan, transfer çalışmalarını sürdürürken kadrodaki bazı isimlere de ilgi artmış durumda. Bu oyunculardan biri olan Loftus-Cheek için Beşiktaş'ın, Aralık ayı sonundaki ilk temasların ardından ikinci kez kapıyı çaldığı belirtildi.



BEŞİKTAŞ MAAŞI ARTIRDI

Calciomercato'da yer alan habere göre

Beşiktaş, 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajerlik ekibiyle yeniden temasa geçti ve Milan'da kazandığı 4 milyon euro civarındaki maaşın üzerine çıkmaya hazır olduğunu iletti. Ancak oyuncu cephesinden şu aşamada net bir olumlu dönüş gelmedi. Loftus-Cheek'in planının, sezon sonuna kadar Milan'da kalmak ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kala geleceğini daha sakin bir ortamda değerlendirmek olduğu ifade ediliyor.Beşiktaş'ın Milan'a sunduğu teklifin kiralama + 10-12 milyon euro satın alma opsiyonu (bonuslar dahil) olduğu aktarılırken, bu formül Rossoneri yönetimi tarafından kabul edilmedi. Sportif direktör Igli Tare ve CEO Giorgio Furlani, rakamın talep edilen seviyeye yakın olmasına rağmen operasyonun yapısına sıcak bakmadı.Bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkan Loftus-Cheek, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın ilgisi sürse de, mevcut tabloda transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.