19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-064'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
1-162'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-163'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Aliağa FK'nın yüzü güldü

Yarıştığı her iki kulvarda son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen Aliağa FK, Gebzespor karşısında 3 puanı aldı

calendar 19 Ocak 2026 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'nın yüzü güldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Gebzespor'u 1-0 yenen Aliağa FK, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Üst üste ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kayıplar yaşayan sarı-siyahlılar, Gebzespor galibiyetiyle hem yeniden yükselişe geçti hem de moral buldu.

Teknik direktör Polat Çetin, "Gebzespor galibiyeti bizim için çok değerli oldu. Yeniden çıkışa geçeceğiz. Seri yakalayıp adımızı üst sıralara yazdıracağız. İlk önceliğimiz Play-Off potasına girmek ardından zirve yarışına ortak olabilmek" dedi.

Aliağa FK bu hafta sonu deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.