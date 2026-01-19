Aliağa FK'nın yüzü güldü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Gebzespor'u 1-0 yenen Aliağa FK, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.



Üst üste ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kayıplar yaşayan sarı-siyahlılar, Gebzespor galibiyetiyle hem yeniden yükselişe geçti hem de moral buldu.



Teknik direktör Polat Çetin, "Gebzespor galibiyeti bizim için çok değerli oldu. Yeniden çıkışa geçeceğiz. Seri yakalayıp adımızı üst sıralara yazdıracağız. İlk önceliğimiz Play-Off potasına girmek ardından zirve yarışına ortak olabilmek" dedi.



Aliağa FK bu hafta sonu deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.