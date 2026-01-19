Vedat Muriqi'den Mallorca'da çarpıcı rakam!

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, bu sezon takımını sırtlıyor.
Mallorca, bu sezon La Liga'da 24 kez rakip ağları havalandırdı. Bu gollerin 14'ü ise Vedat Muriqi'den geldi.
Son oynanan ve 3-2 kazanılan Athletic Bilbao karşılaşmasında hat-trick yapan Muriqi, 14 gol ile takımının attığı gollerin yüzde 58'inde pay sahibi oldu.
Öte yandan Vedat Muriqi, Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından hakkındaki transfer haberlerine de cevap verdi.
FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA
Daha önce de formasını giydiği Fenerbahçe ile adı geçen Vedat Muriqi, 3-2 kazanılan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Burada mutluyum, sözleşmem var." dedi.
Kosovalı golcü, "Bir forvet çok gol atarsa teklifler gelir. Ben burada mutluyum ve kulüp benim geleceğime karar verir, sonra ben kararımı veririm." sözlerini sarf etti.
Kulübün sportif direktörü Pablo Ortells ile görüşme yaptığını da söyleyen 31 yaşındaki santrfor, "Geçtiğimiz günlerde Ortells ile konuştum ve kararı ona bıraktım. Sözleşmemi yenilediğimiz için konuşamayacağımı söyledim. Kulübün benim satışımdan elde edeceği gelirle kurtulacaksa, bunu yapması gerektiğini ve benim de bundan mutlu olacağımı söyledim. Hayır dedi ve ben de burada mutluyum." diye konuştu. [Vedat Muriqi, Mallorca ile temmuz 2025'te 2029 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalamıştı.]
Mallorca ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Vedat Muriqi'nin, güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
