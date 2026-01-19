Diego Simeone'den Julian Alvarez'e destek!

Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, son dönemde gole hasret kaldı. Son olarak 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında gol sevinci yaşayan Arjantinli yıldız, o tarihten bu yana gole hasret kaldı.
TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DESTEK
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan Alaves karşılaşmasının ardından öğrencisine destek verdi.
Simeone, "Harika bir maç çıkardı. Gol gelecektir. Bu konuda endişelenmiyorum çünkü gol atama yeteneği var. Atletico'da sahip olduğu istikrarı korumaya devam etmesi gerekiyor. Yakında gollerinden bahsedeceğiz." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid maçı öncesi bu sezon 27 maçta süre bulan 25 yaşındaki Julian Alvarez, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Atletico Madrid, bir sonraki maçında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak.
