Diego Simeone'den Julian Alvarez'e destek!

Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, son dönemde gole hasret kaldı. Son olarak 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında gol sevinci yaşayan Arjantinli yıldız, o tarihten bu yana gole hasret kaldı.Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan Alaves karşılaşmasının ardından öğrencisine destek verdi.Simeone,dedi.Atletico Madrid maçı öncesi bu sezon 27 maçta süre bulan 25 yaşındaki Julian Alvarez, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.Atletico Madrid, bir sonraki maçında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak.