19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-069'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-167'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-268'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Diego Simeone'den Julian Alvarez'e destek!

Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, yaklaşık bir aydır gole hasret kaldı. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, Galatasaray maçı öncesi Arjantinli yıldıza destek verdi.

calendar 19 Ocak 2026 18:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Diego Simeone'den Julian Alvarez'e destek!
Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, son dönemde gole hasret kaldı. Son olarak 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında gol sevinci yaşayan Arjantinli yıldız, o tarihten bu yana gole hasret kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DESTEK

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan Alaves karşılaşmasının ardından öğrencisine destek verdi.

Simeone, "Harika bir maç çıkardı. Gol gelecektir. Bu konuda endişelenmiyorum çünkü gol atama yeteneği var. Atletico'da sahip olduğu istikrarı korumaya devam etmesi gerekiyor. Yakında gollerinden bahsedeceğiz." dedi.


SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid maçı öncesi bu sezon 27 maçta süre bulan 25 yaşındaki Julian Alvarez, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Atletico Madrid, bir sonraki maçında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
