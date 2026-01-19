Chelsea, Karagümrük'ten geri çağırıyor

Sezon başında Fatih Karagümrük'ün Chelsea'den kiraladığı David Datro Fofana için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz ekibi, Fofana'yı takıma geri çağıracak. Haberde, oyuncunun başka bir takıma transfer olacağı aktarıldı.



PERFORMANSI



Bu sezon 15 maçta forma giyen 23 yaşındaki Fildişili santrfor, bu müsabakalarda 8 gol attı.



