19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Chelsea, Karagümrük'ten geri çağırıyor

Chelsea, Karagümrük'e kiraladığı David Datro Fofana'yı takıma geri çağıracak.

calendar 19 Ocak 2026 16:56
Fotoğraf: AA
Chelsea, Karagümrük'ten geri çağırıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezon başında Fatih Karagümrük'ün Chelsea'den kiraladığı David Datro Fofana için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz ekibi, Fofana'yı takıma geri çağıracak. Haberde, oyuncunun başka bir takıma transfer olacağı aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon 15 maçta forma giyen 23 yaşındaki Fildişili santrfor, bu müsabakalarda 8 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.