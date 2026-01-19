19 Ocak
Milan'dan Inter'e çok yakın takip

Milan, sahasında Lecce'yi 1-0 mağlup etti ve Inter'i 3 puan geriden takibini sürdürdü.

calendar 19 Ocak 2026 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan'dan Inter'e çok yakın takip
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Milan ile Lecce karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan, 1-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti.

Kritik bir galibiyet elde eden Milan, puanını 46'ya çıkardı ve lider Inter'i 3 puan geriden takibini sürdürdü. Üst üste 4. yenilgisini alan Lecce, 17 puanda kaldı.

Milan gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Lecce ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
