19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-072'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-170'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-271'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Hakan Çalhanoğlu, Arsenal maçında yok!

Inter'de sakatlığı süren Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Arsenal maçını kaçıracak.

calendar 19 Ocak 2026 17:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Inter'de sakatlığı süren Hakan Çalhanoğlu, Arsenal maçında forma giyemeyecek.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Cristian Chivu, Arsenal maçı öncesi milli futbolcu için yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu henüz hazır değil, Arsenal maçında oynamayacak." dedi.

Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Inter, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında salı günü sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
