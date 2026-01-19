Hakan Çalhanoğlu, Arsenal maçında yok!

Inter'de sakatlığı süren Hakan Çalhanoğlu, Arsenal maçında forma giyemeyecek.



İtalyan ekibinin teknik direktörü Cristian Chivu, Arsenal maçı öncesi milli futbolcu için yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu henüz hazır değil, Arsenal maçında oynamayacak." dedi.



Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.



Inter, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında salı günü sahasında Arsenal'i ağırlayacak.



