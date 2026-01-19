19 Ocak
Benfica'dan Rafa Silva açıklaması!

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın Benfica'ya transferiyle ilgili Portekiz kulübünden açıklama geldi. Benfica Başkanı Rui Costa, Rafa Silva transferi hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi.

calendar 19 Ocak 2026 11:17 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 11:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki ilişki yılan hikayesine dönerken, siyah beyazlılarda kasım ayından bu yana forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun durumu netleşmeye başladı.

32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili bir açıklama da Benfica cephesinden geldi. Kırmızı beyazlı kulübün geçtiğimiz cumartesi gecesi Rio Ave'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından Benfica Başkanı Rui Costa kısa bir açıklama yaptı.

RUI COSTA'DAN AÇIKLAMA



Müsabaka sonrası taraftarlarla kısa bir süre sohbet eden ve imza dağıtan Rui Costa'ya, Rafa Silva soruldu. Portekiz kanalı CMTV'nin haberine göre; "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Costa "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum" dedi.

Haberde, Benfica'nın tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve eski futbolcusunu geri almak için acele ettiği de belirtildi.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Portekizli futbolcuyu Benfica'nın istediğini belirtmiş ve "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider" ifadelerini kullanmıştı. 

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.





