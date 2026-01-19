Afrika Futbol Konfederasyonundan şampiyon Senegal'e kınama!

CAF'tan yapılan açıklamada,denildi.35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı. Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.