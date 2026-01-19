19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-063'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
1-161'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-162'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Afrika Futbol Konfederasyonundan şampiyon Senegal'e kınama!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), final maçının son dakikasında yaşanan pozisyonun ardından Senegal'in sahadan çekilme girişimini kınadı

calendar 19 Ocak 2026 16:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonu Senegal'in futbolcu ve teknik ekibinin final maçında Fas'ın kazandığı penaltıya yaptığı itirazı ve sahayı terk etmesini kınadı.

CAF'tan yapılan açıklamada, "CAF, dün gece Rabat'ta Fas ile Senegal arasında oynanan 2025 CAF Afrika Uluslar Kupası finali sırasında bazı oyuncuların ve teknik ekibin sergilediği kabul edilemez davranışları kınıyor. CAF, maç sırasında meydana gelen her türlü uygunsuz davranışı, özellikle de hakem ekibini veya maç organizatörlerini hedef alan davranışları şiddetle kınamaktadır. CAF tüm görüntüleri inceliyor ve suçlu bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için konuyu yetkili mercilere iletecektir." denildi.

35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı. Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
