19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-075'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-173'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-274'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-048'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Sergen Yalçın: "Kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2026 19:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen ve bugün kazanmak istediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Kamp çok uzun süreli olmadı, bir haftalık kamp süreci geçirdik. İyi bir kamp dönemi oldu. İyi bir kamp oldu, ihtiyacımız da vardı. Kupa maçı oynadık ve şimdi lige başlıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. İnşallah iyi bir oyun ve skorla kazanmak istiyoruz." dedi.

"İNŞALLAH BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDERİZ"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, "İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Ön alan oyunu oynamaya çalışan bir takımız, bugün de öyle oynamaya çalışacağız. İnşallah umduğumuz şeyler sahada da kendisini gösterir." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
