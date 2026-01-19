Sergen Yalçın: 'Kazanmak istiyoruz'

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen ve bugün kazanmak istediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Kamp çok uzun süreli olmadı, bir haftalık kamp süreci geçirdik. İyi bir kamp dönemi oldu. İyi bir kamp oldu, ihtiyacımız da vardı. Kupa maçı oynadık ve şimdi lige başlıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. İnşallah iyi bir oyun ve skorla kazanmak istiyoruz." dedi.



"İNŞALLAH BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDERİZ"



Açıklamalarına devam eden Yalçın, "İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Ön alan oyunu oynamaya çalışan bir takımız, bugün de öyle oynamaya çalışacağız. İnşallah umduğumuz şeyler sahada da kendisini gösterir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.