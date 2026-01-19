FC Barcelona, NBA Başkanı Adam Silver'a, NBA Europe projesine katılmak yerine EuroLeague'de kalma kararı aldığını bildirdi.FC Barcelona, basketbol takımının geleceğiyle ilgili tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Marc Mundet'in haberine göre Katalan kulübü, NBA Komiseri Adam Silver'a, NBA Europe projesine katılmayacağını ve yoluna EuroLeague'de devam edeceğini iletti.Bu karar, birçok üst düzey kulübün geleceğiyle ilgili spekülasyonların gündemde olduğu bir dönemde EuroLeague için önemli bir güç kazanımı olarak değerlendiriliyor. Barcelona yönetimi, lig yetkililerine uzun süredir aynı mesajı vererek, mümkün olan en üst düzey rekabette yer almak istediklerini vurguluyordu.Kulüp yönetimi, son aylarda EuroLeague yöneticileriyle birden fazla verimli toplantı gerçekleştirerek organizasyona olan güçlü bağlılığını da göstermişti.Buna rağmen, daha önce Barcelona'nın NBA Europe fikrini de değerlendirdiğine dair haberler çıkmıştı. Aralık ayında kulüp başkanı Joan Laporta, NBA ile görüşmeler yapıldığını doğrulamış, ancak Barcelona'nın EuroLeague'e bağlı kalırken dahi ileride ayrılma esnekliği istediğini belirtmişti.BasketNews'in aktardığına göre, EuroLeague'den ayrılmayı tercih eden kulüplerin 10 milyon euro çıkış bedeli ödemesi gerekiyor. Bu şartlar Barcelona için de geçerli ve önceki anlaşmanın bir parçasıydı.Söz konusu madde, kulüplere hukuki ya da finansal sorun yaşamadan farklı organizasyonları değerlendirme imkânı tanıyor. Buna rağmen Barcelona, küresel futbol markası gücü ve güçlü basketbol kimliği nedeniyle NBA Europe'un en çok çekmek istediği kulüplerden biri olarak görülüyordu.EuroLeague'de kalma kararıyla Barcelona, organizasyonun istikrarını güçlendirirken, elit Avrupa basketbolunun nerede konumlanması gerektiğine dair net bir mesaj da vermiş oldu.Barcelona, EuroLeague tarihinin en başarılı kulüplerinden biri olarak 2003 ve 2010 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı. Üst düzeyde düzenli olarak iddialı bir ekip olan Barcelona'nın ligde kalmayı sürdürmesi, EuroLeague'in geleceği açısından hayati önem taşıyor.