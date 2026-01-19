Bahçeşehir Koleji'nin EuroCup'ta rakibi Hapoel Midtown

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, EuroCup A Grubu'nun 15. haftasında 20 Ocak Salı günü İsrail'in Hapoel Midtown ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
Başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada hava atışı, TSİ 21.00'de yapılacak.
Organizasyonda oynadığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, haftaya averajla ikinci sırada girdi.
İsrail temsilcisi ise 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta ilk sırada yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında Hapoel Midtown ile yaptığı maçtan 90-82 mağlup ayrıldı.
