19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-075'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-173'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-274'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-048'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Ronaldo, Juve'den 9.8 milyon daha alacak

Juventus'un Cristano Ronaldo'ya ödemek zorunda kaldığı 9,8 milyon Euro, tahkim kararıyla kesinleşti.

Fotoğraf: Imago
Cristiano Ronaldo ile Juventus arasındaki Covid dönemine uzanan maaş anlaşmazlığında kritik süreç tamamlandı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Torino İş Mahkemesi, kulübün daha önce verilen tahkim kararına yaptığı itirazı reddetti. Böylece Juventus'un Ronaldo'ya ödemek zorunda kaldığı 9,8 milyon euro kesinleşmiş oldu.

"Carta Ronaldo" dosyası kapanıyor


Uyuşmazlığın temeli 2021'de pandemi sırasında Juventus'un futbolcularıyla yaptığı maaş erteleme/feragat anlaşmasına dayanıyor. Ronaldo ile kulüp arasında imzalanan ve kamuoyunda "Carta Ronaldo" olarak anılan belgede, Portekizli yıldızın brüt ücretinden 19,5 milyon Euro'nun ileri tarihte ödenmesi öngörülmüştü. Ancak bu tutar kulüp bilançosuna işlenmedi ve Ronaldo'nun Manchester United'a transferinin ardından ödeme gerçekleşmedi.

Ronaldo tahkime gitti, miktar düşürüldü

CR7, Eylül 2023'te Juventus'a karşı resmi süreci başlattı. Belgede Ronaldo'nun imzası bulunmadığı için taraflar tahkim yoluna gitti. Nisan 2024'te tahkim heyeti, Juventus'un oyuncuyu bilerek yanıltma kastı olmadığı gerekçesiyle 19,5 milyon yerine 9,8 milyon Euro'nun ödenmesine hükmetti.

Juventus'un son hamlesi de sonuçsuz

İtalyan devi bu karara karşı Torino İş Mahkemesi'ne başvurdu ancak hakim Gian Luca Robaldo, kulübün itirazını tamamen reddetti. Böylece Ronaldo'nun aldığı 9,8 milyon euro yasal olarak kesinleşti ve dosya fiilen kapandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
