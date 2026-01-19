Ronaldo, Juve'den 9.8 milyon daha alacak

Cristiano Ronaldo ile Juventus arasındaki Covid dönemine uzanan maaş anlaşmazlığında kritik süreç tamamlandı.Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Torino İş Mahkemesi, kulübün daha önce verilen tahkim kararına yaptığı itirazı reddetti. Böylece Juventus'un Ronaldo'ya ödemek zorunda kaldığı 9,8 milyon euro kesinleşmiş oldu.Uyuşmazlığın temeli 2021'de pandemi sırasında Juventus'un futbolcularıyla yaptığı maaş erteleme/feragat anlaşmasına dayanıyor. Ronaldo ile kulüp arasında imzalanan ve kamuoyunda "Carta Ronaldo" olarak anılan belgede, Portekizli yıldızın brüt ücretinden 19,5 milyon Euro'nun ileri tarihte ödenmesi öngörülmüştü. Ancak bu tutar kulüp bilançosuna işlenmedi ve Ronaldo'nun Manchester United'a transferinin ardından ödeme gerçekleşmedi.CR7, Eylül 2023'te Juventus'a karşı resmi süreci başlattı. Belgede Ronaldo'nun imzası bulunmadığı için taraflar tahkim yoluna gitti. Nisan 2024'te tahkim heyeti, Juventus'un oyuncuyu bilerek yanıltma kastı olmadığı gerekçesiyle 19,5 milyon yerine 9,8 milyon Euro'nun ödenmesine hükmetti.İtalyan devi bu karara karşı Torino İş Mahkemesi'ne başvurdu ancak hakim Gian Luca Robaldo, kulübün itirazını tamamen reddetti. Böylece Ronaldo'nun aldığı 9,8 milyon euro yasal olarak kesinleşti ve dosya fiilen kapandı.