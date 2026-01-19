19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-069'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-167'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-268'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Diego Simeone'den Sörloth'a büyük övgü!

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik patronu Diego Simeone, Alaves maçı sonrası Alexander Sörloth'u övdü.

calendar 19 Ocak 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Diego Simeone'den Sörloth'a büyük övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, 1-0 kazandıkları Alaves maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok fazla fırsat yakalayıp tek gol atmaları konusunda Arjantinli teknik adam, "Çok fazla fırsat yakaladık ama sonunda acı çektik. Bu futbol, ilk yarı en iyilerinden biriydi, rakip sahada oynadık, nerede oynayacağımızı iyi yönettik ve fırsatlar yakaladık. Bir takımdan istenebilecek budur. Sonra sakin ve sabırlıydık, Barrios'un Sorloth'a gol öncesi pası, sonra Almada'nın pası, Baena'nın direğe çarpan şutu... Ve sonunda rakip, skor 1-0 olduğu için beraberliği yakalayabileceğini hissetti, 1-0 önde olduğunuz için bu tür durumların yaşanması normaldir." dedi.

SÖRLOTH'A BÜYÜK ÖVGÜ


Galibiyet golünü atan Sörloth hakkında Simeone, "Bence Atletico Madrid'e geldiğinden beri en istikrarlı, düzenli ve çalışkan oyuncu Sörloth. Her maçta fırsatlar yakalıyor ve gol atsa da atmasa da ona bir şey söylemem çünkü bu pozisyondaki bir oyuncudan beklenen pozisyonlara girmesidir." cevabını verdi.

"BAZI TRANSFERLERİ BEKLİYORUZ!"

Transfer dönemindeki durumlarıyla ilgili olarak Simeone, "Henüz gelen kimse yok. Bunun ilerlemesini ve bahsettiğimiz ihtiyaçların karşılanmasını bekliyoruz. Conor Gallagher bugün elimizde olsaydı oyuna girerdi çünkü bu özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, bu yüzden Llorente ile bitirdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.