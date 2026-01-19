Diego Simeone'den Sörloth'a büyük övgü!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, 1-0 kazandıkları Alaves maçının ardından açıklamalarda bulundu.Çok fazla fırsat yakalayıp tek gol atmaları konusunda Arjantinli teknik adam, "Çok fazla fırsat yakaladık ama sonunda acı çektik. Bu futbol, ilk yarı en iyilerinden biriydi, rakip sahada oynadık, nerede oynayacağımızı iyi yönettik ve fırsatlar yakaladık. Bir takımdan istenebilecek budur. Sonra sakin ve sabırlıydık, Barrios'un Sorloth'a gol öncesi pası, sonra Almada'nın pası, Baena'nın direğe çarpan şutu... Ve sonunda rakip, skor 1-0 olduğu için beraberliği yakalayabileceğini hissetti, 1-0 önde olduğunuz için bu tür durumların yaşanması normaldir." dedi.Galibiyet golünü atan Sörloth hakkında Simeone, "Bence Atletico Madrid'e geldiğinden beri en istikrarlı, düzenli ve çalışkan oyuncu Sörloth. Her maçta fırsatlar yakalıyor ve gol atsa da atmasa da ona bir şey söylemem çünkü bu pozisyondaki bir oyuncudan beklenen pozisyonlara girmesidir." cevabını verdi.Transfer dönemindeki durumlarıyla ilgili olarak Simeone, "Henüz gelen kimse yok. Bunun ilerlemesini ve bahsettiğimiz ihtiyaçların karşılanmasını bekliyoruz. Conor Gallagher bugün elimizde olsaydı oyuna girerdi çünkü bu özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, bu yüzden Llorente ile bitirdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.