Osimhen, Atletico öncesi takımla çalıştı!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesinin ardından İstanbul'a döndü.
Golcü futbolcu, pazartesi günü Atletico Madrid maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Osimhen'in, çarşamba günü Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma bulması bekleniyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü, 12 kez ağları havalandırdı.
Osimhen'in antrenmandaki görüntüsü:
