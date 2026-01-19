19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-074'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-172'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-273'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-047'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Osimhen, Atletico öncesi takımla çalıştı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Atletico Madrid maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.

calendar 19 Ocak 2026 19:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen, Atletico öncesi takımla çalıştı!
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesinin ardından İstanbul'a döndü.

Golcü futbolcu, pazartesi günü Atletico Madrid maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Osimhen'in, çarşamba günü Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma bulması bekleniyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü, 12 kez ağları havalandırdı.

Osimhen'in antrenmandaki görüntüsü:




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
