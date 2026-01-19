19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-072'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-170'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-271'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Morant: "Grizzlies'te kalmak istiyorum, ben çok sadık biriyim"

Yıldız oyuncu Ja Morant, Memphis Grizzlies forması giymeye devam etme konusundaki isteğinin tartışmaya açık olmadığını net bir şekilde ifade etti.

19 Ocak 2026 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Orlando Magic'e karşı alınan 126-109'luk galibiyette sergilediği dominant performansın ardından konuşan iki kez All-Star seçilen Morant, son dönemde adının takas söylentileriyle anılmasına yanıt verdi.

"Sırtımda bir logo var, bu da nerede olmak istediğimi gayet net anlatıyor," diyen Morant, bu sözleriyle sırtındaki Grizzlies logosu dövmesine atıfta bulundu.


Morant, sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle altı maç kaçırmasının ardından pazar günü kadroya döndü ve dönüş maçında 24 sayı ve 13 asist üretti.

"Beni tanıyan herkes bilir," diyen Morant, "ben çok sadık biriyim," ifadelerini kullandı.

Morant'in geri dönüşü, buna ciddi şekilde ihtiyaç duyan Grizzlies için anında bir etki yarattı. Memphis, bu galibiyetle birlikte son 10 maçtaki yalnızca üçüncü galibiyetini elde etti.

Avrupa turunun ilk ayağında Berlin'de oynanan ve Magic'in 118-111 kazandığı maçı kaçıran Morant, Londra'da gördüğü taraftar desteğinden de memnuniyetle söz etti.

"Sadece basketbol oynayabilmek bile benim için çok terapötik," diyen yıldız oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sahada neler yapabileceğimi biliyorum ve bunu bu akşam gösterebildim.
Maç sonunda sahadan çıkarken Memphis'i temsil etmek, işin asıl özü bu."

Grizzlies, maçın ilk yarısında 33 sayılık bir fark yakaladı ve bu kez üstünlüğünü korumayı başardı. Berlin'deki maçta ise 20 sayılık farkı koruyamamışlardı.

"Bu tamamen koçumuzun bizi doğru pozisyonlara koymasıyla ilgili," diyen Morant, "ben de Ja olarak doğru kararı vermeye çalışıyorum; pas mı atacağım, sayı mı bulacağım… Erken ritim yakaladık, büyük bir fark oluşturduk, sonrası sadece maçı yönetmekti," dedi.

26 yaşındaki Morant, bu sezon yaklaşık 39,4 milyon dolar kazanıyor ve 5 yıl, 197,2 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü yılında bulunuyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
