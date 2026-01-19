Yıldız oyuncu Ja Morant, Memphis Grizzlies forması giymeye devam etme konusundaki isteğinin tartışmaya açık olmadığını net bir şekilde ifade etti.Orlando Magic'e karşı alınan 126-109'luk galibiyette sergilediği dominant performansın ardından konuşan iki kez All-Star seçilen Morant, son dönemde adının takas söylentileriyle anılmasına yanıt verdi.diyen Morant, bu sözleriyle sırtındaki Grizzlies logosu dövmesine atıfta bulundu.Morant, sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle altı maç kaçırmasının ardından pazar günü kadroya döndü ve dönüş maçında 24 sayı ve 13 asist üretti.diyen Morant,ifadelerini kullandı.Morant'in geri dönüşü, buna ciddi şekilde ihtiyaç duyan Grizzlies için anında bir etki yarattı. Memphis, bu galibiyetle birlikte son 10 maçtaki yalnızca üçüncü galibiyetini elde etti.Avrupa turunun ilk ayağında Berlin'de oynanan ve Magic'in 118-111 kazandığı maçı kaçıran Morant, Londra'da gördüğü taraftar desteğinden de memnuniyetle söz etti.diyen yıldız oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:Grizzlies, maçın ilk yarısında 33 sayılık bir fark yakaladı ve bu kez üstünlüğünü korumayı başardı. Berlin'deki maçta ise 20 sayılık farkı koruyamamışlardı.diyen Morant, "" dedi.26 yaşındaki Morant, bu sezon yaklaşık 39,4 milyon dolar kazanıyor ve 5 yıl, 197,2 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü yılında bulunuyor.