19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-074'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-172'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-273'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-047'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Real Betis'te Sofyan Amrabat şoku: Ameliyat kararı

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya Ligi takımlarından Real Betis'e kiraladığı Faslı oyuncu Sofyan Amrabat, ameliyat olacak.

calendar 19 Ocak 2026 17:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis'te kiraladığı Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi.

MundoBetis sitesinde yer alan habere göre, Faslı futbolcunun sağ ayak bileğindeki rahatsızlığının devam ettiği ifade edildi.

Haberin detayında, Amrabat'ın perşembe veya cuma günü Hollanda'da artroskopik ameliyat olacağı belirtildi.


29 yaşındaki oyuncunun , ameliyattan sonra iyileşme sürecine başlamak üzere Sevilla'ya geri döneceği bildirildi.

ISCO İLE ÇARPIŞMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Kasım'da Utrecht'e karşı oynanan maçta talihsiz bir an yaşayan yıldız futbolcu, takım arkadaşı Isco ile çarpışmasının ardından sakatlık geçirmişti.

11 MAÇ

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya ekibine kiralık olarak transfer olan Amrabat, şu ana kadar 11 maçta görev aldı. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
