Gençlerbirliği, Başkan Çakmak yönetiminde 'vites yükseltti'

Başkent temsilcisi, 6 Aralık 2025'teki olağanüstü genel kurulda göreve gelen ve 17 Ocak'taki kongrede güven tazeleyen Haydar Arda Çakmak yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.



Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Kasımpaşa ile 0-0, Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bodrum FK'yi 3-2 ve Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, bu 6 maçlık yenilmezlik serisinde toplamda 12 gol atıp 6 gol yedi.

Süper Lig'de 19 puanla 11. sırada yer alan Gençlerbirliği, bu 19 puanın 14'ünü taraftarı önünde çıktığı maçlarda elde etti.Bu sezon Eryaman Stadyumu'ndaki performansıyla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, evinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.Başkent ekibi, 16 Aralık 2025'te göreve gelen teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde lig ve kupada mağlubiyet yaşamadı.Gençlerbirliği, Diyadin döneminde lig ve kupada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken bu maçlarda rakip filelere 9 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.Gençlerbirliği'nin 26 yaşındaki Malili forveti Sekou Koita, son haftalarda başarılı bir grafik çizdi.Koita, ligdeki son 4 maçın 3'ünde gol atarak başkent ekibinin yükselişinde önemli rol aldı.Malili forvet, Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarında ağları birer kez havalandırdı.