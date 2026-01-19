19 Ocak
Gençlerbirliği, Başkan Çakmak yönetiminde "vites yükseltti"

Gençlerbirliği, Haydar Arda Çakmak başkanlığında lig ve kupada çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmezken, Metin Diyadin yönetiminde yükselişini sürdürdü.

19 Ocak 2026 11:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Başkan Çakmak yönetiminde 'vites yükseltti'
Gençlerbirliği, Haydar Arda Çakmak'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından lig ve kupada çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Başkent temsilcisi, 6 Aralık 2025'teki olağanüstü genel kurulda göreve gelen ve 17 Ocak'taki kongrede güven tazeleyen Haydar Arda Çakmak yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Kasımpaşa ile 0-0, Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bodrum FK'yi 3-2 ve Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, bu 6 maçlık yenilmezlik serisinde toplamda 12 gol atıp 6 gol yedi.



ERYAMAN'DAKİ BAŞARI

Süper Lig'de 19 puanla 11. sırada yer alan Gençlerbirliği, bu 19 puanın 14'ünü taraftarı önünde çıktığı maçlarda elde etti. 

Bu sezon Eryaman Stadyumu'ndaki performansıyla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, evinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

METİN DİYADİN ETKİSİ

Başkent ekibi, 16 Aralık 2025'te göreve gelen teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde lig ve kupada mağlubiyet yaşamadı.

Gençlerbirliği, Diyadin döneminde lig ve kupada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken bu maçlarda rakip filelere 9 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

BAŞKENTİN YÜKSELEN YILDIZI 

Gençlerbirliği'nin 26 yaşındaki Malili forveti Sekou Koita, son haftalarda başarılı bir grafik çizdi.

Koita, ligdeki son 4 maçın 3'ünde gol atarak başkent ekibinin yükselişinde önemli rol aldı.

Malili forvet, Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarında ağları birer kez havalandırdı.

  PUAN DURUMU
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
