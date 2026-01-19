Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!

Ara transfer dönemi çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Beşiktaş'ta forvet hattı için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.



Siyah-beyazlı yönetimin, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olma ihtimaline karşı alternatif planlarını devreye soktuğu öğrenildi.



Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yu transfer listesine eklediği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 32 yaşındaki golcü için Napoli'den detaylı bir sağlık ve performans raporu talep ettiği belirtildi.



Beşiktaş yönetiminin, gelecek raporların ardından transferle ilgili nihai kararını vereceği ifade edilirken, Lukaku'nun fiziksel durumu sürecin belirleyici unsuru olacak.

Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 resmi maça çıkarken, 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.





