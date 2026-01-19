19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Cleveland Cavaliers guardı Darius Garland, sağ ayak başparmağındaki burkulma nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacak.

Garland, 14 Ocak'ta Philadelphia'da oynanan maçta sakatlandı ve cuma günü 76ers'a karşı oynanan karşılaşmada forma giyemedi. Cavaliers kulübü, cumartesi günü yapılan detaylı değerlendirme ve görüntüleme sonuçlarının 1. derece burkulma tespit ettiğini açıkladı. Yedinci NBA sezonunu geçiren Garland, tedavi sürecinin ardından 7 ila 10 gün içinde yeniden değerlendirilecek.

İki kez All-Star seçilen Garland, bu sezon sol ayak başparmağındaki kronik bir sakatlık nedeniyle 16 maç kaçırmıştı. Bu sorun, geçen sezonun son bölümünde ve play-off'larda da kendisini zorlamış, oyuncu yaz aylarında bu bölgeden ameliyat olmuştu.


Garland, son 16 maçlık süreçte 20,2 sayı ve 7,4 asist ortalamaları yakaladı. Bu süreçte sahadan %50,4 isabetle oynarken, 100 üçlük denemesinin 42'sini sayıya çevirdi.

Cavaliers, sezon boyunca sakatlıklardan ciddi şekilde etkilendi. Geçen sezon Doğu Konferansı'nı lider tamamlayan Cleveland, pazartesi öğleden sonra oynanacak ve son NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder'a karşı yapılacak maç öncesinde 24 galibiyet – 19 mağlubiyetle Doğu'da beşinci sırada bulunuyor.

