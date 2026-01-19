19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-067'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-165'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-266'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Anderson Talisca sahada golcü, sahnede yıldız!

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, sahada golleriyle öne çıkarken müzik kariyerinde de "Yılın Performansı" ödülünü kazanarak çifte başarı yaşadı.

calendar 19 Ocak 2026 15:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca sahada golcü, sahnede yıldız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin son haftalardaki en formda ismi olan Anderson Talisca, performansıyla adeta iki ayrı dünyada da zirveye çıktı. Yeşil sahalarda fırtına gibi esen Brezilyalı yıldız, müzik kariyerinde de önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-lacivertlilerin dün akşam Alanyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Talisca, bu sezon ligde 11, tüm kulvarlarda ise 17 gole ulaşarak müthiş formunu sürdürdü.

YILIN PERFORMANSI ÖDÜLÜ TALISCA'YA 



Futbolculuğunun yanı sıra rap ve R&B müzik dünyasında da yakından tanınan Brezilyalı yıldız, müzik kariyerinde bir ödül daha kazandı. Sahne adı "Spark" olan Talisca, R&B Brezilya Müzik Ödülleri'nde "Yılın Performansı" ödülüne layık görüldü.

Yeni albümünün ardından geçtiğimiz yaz Brezilya'da konser turnesine çıkan Talisca, "Notas Live" adlı görsel-işitsel projesiyle ödülün sahibi oldu. Brezilya basınında, yıldız ismin bu başarısıyla birlikte ülkenin önde gelen R&B sanatçıları arasına girdiği yorumları yapıldı.

"BU BAŞARIYI BANA İNANAN HERKESLE PAYLAŞIYORUM"

Aldığı ödül sonrası duygularını paylaşan Anderson Talisca şu ifadeleri kullandı: 

"Bu ödül bir performanstan çok daha fazlasını temsil ediyor. Notas Live, ses, görüntü ve duyguyu bir araya getiren samimi bir proje. Bu başarıyı bana inanan ve benimle birlikte kutlayan herkesle paylaşıyorum."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.