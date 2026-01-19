19 Ocak
Fenerbahçe'de N'Golo Kante toplantısı!

N'Golo Kante için Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler Türkiye'ye döndü.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve N'Golo Kante için Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye'ye döndü.

Dubai'ye giden yöneticilerden Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, Al-Ittihad kulübü yetkilileri ile görüştükten sonra geri geldi.

"ÇİZMİŞ OLDUĞUMUZ BİR YOL HARİTASI VAR"



Ertan Torunoğulları, havalimanında muhabir Taylan Sedef'e yaptığı açıklamada "Çizmiş olduğumuz bir yol haritası ve planlama var. Bu planlama doğrultusunda devam ediyoruz." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Ayrıca Ertan Torunoğulları "Hem Ocak ayı, hem de yaz transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Hem başkanımız, hem de teknik direktörümüzle bir toplantı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Al-Ittihad'ın prensipte anlaşılan N'Golo Kante için bonservis istemesinin ardından sarı-lacivertli yönetim, transfer sürecini masaya yatıracak. 34 yaşındaki futbolcu için bu toplantıda kesin karar verilecek.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
