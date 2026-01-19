Fenerbahçe'de N'Golo Kante toplantısı!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve N'Golo Kante için Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye'ye döndü.
Dubai'ye giden yöneticilerden Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, Al-Ittihad kulübü yetkilileri ile görüştükten sonra geri geldi.
"ÇİZMİŞ OLDUĞUMUZ BİR YOL HARİTASI VAR"
Ertan Torunoğulları, havalimanında muhabir Taylan Sedef'e yaptığı açıklamada "Çizmiş olduğumuz bir yol haritası ve planlama var. Bu planlama doğrultusunda devam ediyoruz." dedi.
"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"
Ayrıca Ertan Torunoğulları "Hem Ocak ayı, hem de yaz transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Hem başkanımız, hem de teknik direktörümüzle bir toplantı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Al-Ittihad'ın prensipte anlaşılan N'Golo Kante için bonservis istemesinin ardından sarı-lacivertli yönetim, transfer sürecini masaya yatıracak. 34 yaşındaki futbolcu için bu toplantıda kesin karar verilecek.