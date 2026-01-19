Fenerbahçe'de N'Golo Kante toplantısı!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve N'Golo Kante için Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye'ye döndü.



Dubai'ye giden yöneticilerden Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, Al-Ittihad kulübü yetkilileri ile görüştükten sonra geri geldi.



"ÇİZMİŞ OLDUĞUMUZ BİR YOL HARİTASI VAR"

Ertan Torunoğulları, havalimanında muhabir Taylan Sedef'e yaptığı açıklamadadedi.Ayrıca Ertan Torunoğullarıifadelerini kullandı.Al-Ittihad'ın prensipte anlaşılan N'Golo Kante için bonservis istemesinin ardından sarı-lacivertli yönetim, transfer sürecini masaya yatıracak. 34 yaşındaki futbolcu için bu toplantıda kesin karar verilecek.