Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, Eyüpspor'u konuk etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.





Mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Eyüpspor'un golünü 50. dakikadakaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 90+5. dakikada'dan geldi.Son iki lig maçında da üst üste mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, bu beraberlikle birlikte puanını 14'e yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Konyaspor ise 18 puana ulaştı ve 13. sırada konumlandı.Eyüpspor'da Orhan Ak'ın görevine son verilmesinin ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Atila Gerin, kupadaki Iğdır FK galibiyetinin ardından ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.Konyaspor'da Recep Uçar'ın ardından göreve getirilen Çağdaş Atan ise 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik yaşadı ve galibiyetle tanışamadı.Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.16. dakikada Umut Nayir'in pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz, gole izin vermedi.20. dakikada Svendsen'in sağ kanattan yerden pasında Umut Nayir, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.24. dakikada Pintor'un sağ kanattan kullanıldığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Onguene'nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.39. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yerden ortasında Bjorlo'nun şutunda defans topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.82. dakikada Quinones'in sağ çarprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.Karşılaşma 1-1 tamamlandı.MEDAŞ Konya BüyükşehirÖmer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın DuranBahadır Güngördü, Andzouana (Dk. 79 Melih Bostan), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Dk. 55 Arif Boşluk), Jevtovic (Dk. 55 Berkan Kutlu), Bjorlo, Deniz Türüç, Svendsen (Dk. 69 Enis Bardhi), Muleka, Umut NayirJankat Yılmaz, Arda Yavuz (Dk. 64 Radu), Emir Ortakaya, Onguene, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Legowski (Dk. 82 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 77 Calegari), Pintor (Dk. 64 Quinones), Umut Bozok (Dk.82 Sadia)Dk. 31 Onguene, Dk. 90+1 Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor)Dk. 50 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 90+5 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)