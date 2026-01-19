İbrahim Üzülmez: 'Oyuncularım sonuna kadar mücadele etti'

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Iğdır FK'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, son 3-4 haftalık periyotta istedikleri sonuçları alamadıklarını ve bu maçı çıkış maçı olarak gördüklerini belirterek, "Maç öncesinde de oyuncularımızla konuştuk. Aslında bugünkü maçın tekrarının, böyle bir geriye dönüp baktığımız zaman Amed maçı haricinde her maçta sonuna kadar mücadele eden bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu söylemiştim. Bugün de oyuncularım mücadele ettiler. Gayret gösterdiler." dedi.

Oyuncuların başarılı bir maç çıkardığını ve 3 puanı hakettiklerini aktaran Üzülmez, şöyle devam etti:

"Bugün maçın başından sonuna kadar doğru oynayarak, iyi oynayarak, coşkulu oynayarak, mücadele ederek, saha içerisinde yardımlaşarak, hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. İstatistikler de bunu gösteriyor. Tabi çok kolay değil. Bu lig inişli çıkışlı bir lig. Dolayısıyla kaybettiğimiz puanlar ya da maçlar bizleri üzdü tabi ki. Zaman zaman eleştirildik oyuncularımla beraber ama onlar bugün kendilerine yakışan bir mücadele ortaya koydular. Daha fazla da atabilirdik, pozisyonlar bulduk, hele ki oyunun son 15-20 dakikasındaki pozisyonları sonuçlandırabilsek belki çok daha farklı skor ortaya çıkardı."

Oyunun sonlarına doğru yaşanan Sakaryaspor atağını hatırlatan Üzülmez, "90 artıda da bir tane Sakarya'nın da pozisyonu var ki işte atamadığınız zaman bazı defansif anlamda rakibin de çıkışlarında sıkıntılar yaşıyorsunuz, biz de onu yaşadık. Her şeye rağmen oyuncularımı kutluyorum, yürekten mücadele ettiler. İyi bir oyuncu grubuna sahip olduğumu düşünüyorum. Sonuna kadar bugün mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bu maç, bizim için de ondan sonraki haftalar içerisinde bir çıkış olacağı bir maç olur diye düşünüyorum." diye konuştu.