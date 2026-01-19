Samsunspor, Jaures Assoumou ile anlaştı

Samsunspor, transfer çalışmalarını sürdürürken önemli bir adım attı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Fransa Ligue 2 ekibi Troyes forması giyen Kouadou Jaures Assoumou'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Assoumou, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildi. Oyuncunun kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Troyes forması ile Ligue 2'de 17 maça çıkan Assoumou, 4 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Assoumou'nun, Troyes ile mevcut sözleşmesi bu sezon sonuna kadar sürüyor.