Marc Guehi, Manchester City'de!

Crystal Palace ve İngiltere Milli Takımı'nın başarılı savunmacısı Marc Guehi, Manchester City'ye transfer oldu.

19 Ocak 2026 18:54
Haber: AA, Fotoğraf: mancity.com
Marc Guehi, Manchester City'de!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İngiliz savunma oyuncusu Marc Guehi'yi kadrosuna kattı.
 
City'den yapılan açıklamada, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
 
Chelsea altyapısından yetişen ve Liverpool'un da yakından ilgilendiği Guehi için Manchester City, 20 milyon sterlin bonservis ödedi.
 
Kulübün sitesine konuşan İngiliz oyuncu, "Bu transfer, kariyerim için harcadığım tüm emeklerin doruk noktası gibi. Şu anda İngiltere'nin en iyi kulübünde ve inanılmaz bir oyuncu kadrosunun parçasıyım." ifadelerini kullandı.
 
Guehi, geçen sezon Crystal Palace ile Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
