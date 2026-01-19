FIFA Başkanı Infantino'dan Afrika şampiyonu Senegal'e kınama!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Infantino,değerlendirmesinde bulundu.Futbolcuları ve takımları sorumlu davranmaya çağıran Infantino, şunları kaydetti:Şampiyon Senegal ve ev sahibi Fas'ı tebrik eden Infantino,değerlendirmesinde bulundu.35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı. Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.