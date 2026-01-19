19 Ocak
FIFA Başkanı Infantino'dan Afrika şampiyonu Senegal'e kınama!

FIFA Başkanı Infantino, Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Senegal'in maçın sonlarına doğru sahadan çekilme girişimini kınadı

19 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
FIFA Başkanı Infantino'dan Afrika şampiyonu Senegal'e kınama!
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonu Senegal'in futbolcu ve teknik ekibinin finalde Fas'ın kazandığı penaltıya yaptığı itirazı ve sahayı terk etmelerini kınadı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada, "Maalesef sahada ve tribünlerde kabul edilemez sahneler de gördük. Bazı 'taraftarların' yanı sıra bazı Senegalli oyuncuların ve teknik ekibin davranışlarını şiddetle kınıyoruz. Sahayı bu şekilde terk etmek kabul edilemez ve aynı şekilde şiddet sporumuzda hoş görülemez, kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullandı.

Infantino, "Sahada ve saha dışında maç hakemlerinin aldığı kararlara her zaman saygı duymalıyız. Takımlar sahada ve oyun kuralları çerçevesinde mücadele etmelidir. Çünkü bundan daha azı futbolun özünü tehlikeye atar." değerlendirmesinde bulundu.


"BU DAVRANIŞLARIN FUTBOLDA YERİ YOK"

Futbolcuları ve takımları sorumlu davranmaya çağıran Infantino, şunları kaydetti:


"Takımlar ve oyuncular, stadyumlardaki taraftarlar ve dünyanın dört bir yanından izleyen milyonlarca insan için doğru örneği gösterme sorumluluğundadır. Bugün tanık olunan çirkin sahneler kınanmalı ve asla tekrarlanmamalıdır. Bunların futbolda yeri olmadığını yineliyorum ve CAF'taki ilgili disiplin organlarının uygun önlemleri almasını bekliyorum."



Şampiyon Senegal ve ev sahibi Fas'ı tebrik eden Infantino, "Afrika şampiyonu olan Senegal'i Rabat'ta Fas'a karşı oynanan CAF Afrika Uluslar Kupası finalini kazanmasından dolayı tebrik ediyorum. Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall'a ve bu başarıda emeği geçen herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Ayrıca, hem ikincilik hem de olağanüstü ev sahipliğiyle harika bir turnuva geçiren Fas'ı da tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı. Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

