19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-067'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-165'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-266'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Barcelona'ya şok: 100 milyonluk yetenek 6'ya gidiyor!

Barcelona, 'Yeni Iniesta' olarak gördüğü ve süper yetenek olarak adlandırdığı Dro Fernandez'in sadece 6 milyon Euro'ya PSG'ye gideceğini bildirmesi üzerine şok yaşadı.

calendar 19 Ocak 2026 13:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: fcbarcelona.com
Barcelona'ya şok: 100 milyonluk yetenek 6'ya gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, 18 yaşındaki süper genç yeteneğinin Paris Saint-Germain'e 'adeta' kaçmasıyla şok yaşadı.

Katalan devinin bu sezon A takıma entegre ettiği, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği 18 yaşında Dro Fernandez'e 'Lamine Yamal'ın orta saha hali', 'Yeni Iniesta' gözüyle bakıyordu.

Dro Fernandez, Barcelona'da fazla süre bulamayacağını, potansiyeline erişemeyeceğini ve kendini geliştiremeyeceğini öne sürerek ayrılma kararı aldı. Böylesine önemli bir yetenekten bu çıkış gelince Chelsea, Manchester City ve PSG hemen devreye girdiler ancak Fransız devi, Luis Enrique faktörünü de kullanarak bu transferi bitirdi.


6 MİLYON EURO'YA GİDİYOR!

Dro da 6 milyon Euro'luk fesih maddesini kullanarak PSG'ye gideceği yönünde kulüp yönetimine bildirimde bulundu.

KATALAN SPOR BASINI ÇILDIRDI

Bu bildirimin basına sızması sonrası Katalan spor basını da kulüp yönetimini ağır sözlerle ve 100 milyon Euro'dan fazla edecek bir oyuncunun neredeyse bedavaya elden kaçması nedeniyle eleştirirdi.

HANSI FLICK: "HAK ETTİĞİNDE OYNAR!"

Tüm bu gelişmeler üzerine Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanyol gazetesi AS'a açıklama yaptı.

Flick, "Bir teknik direktör olarak yaptığımız şey oyunculara güven vermektir. Onların gelişmesi için onlara inanmaya çalışırız. Ayrıca etrafında insanlar olduğunu da biliyorum. Bunun geçmişte kalmasını beklemek istiyorum. Kulüp değiştirmeye karar verirse, o zaman bununla ilgileniriz. Şimdi zamanı değil. Eğer Dro kapalı olmasaydı, bu soruyu cevaplamazdım. Ama biz futbol dünyasındayız ve bazen olaylar oluyor. Yaptıklarıyla aynı fikirde olmayabilirsiniz, ama onlar yetişkin insanlar. Etraflarında insanlar var ve bu onları kışkırtabilir. Ama daha fazla konuşmak istemiyorum, sanırım bu kadar yeter. Benim için önemli olan her gün antrenman yapmak. Bu konuda çok tecrübem var. Onların sahip oldukları potansiyeli görmelerini sağlamak. Bunu analiz ediyorum ve sonra onlara öneriyorum. Bunlar onlara yardımcı olabileceğimiz alanlar. dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorlar, süre almak kolay değil. Ama sonuçta, her antrenmandan sonra daha iyi oluyorsunuz. Bunu her antrenmanda görüyorum. Süreç bu. Bir oyuncu işini iyi yaptığında ve oynamayı hak ettiğinde oynar." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.