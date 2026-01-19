19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Ergin Ataman'dan takıma ultimatom!

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, takımdaki bazı oyuncuların düşük performansını eleştiri yağmuruna tuttu

calendar 19 Ocak 2026 12:46 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 15:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Ergin Ataman'dan takıma ultimatom!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Panathinaikos basketbol takımı koçu Ergin Ataman, Yunanistan Ligi'nde PAOK galibiyetinin ardından takımın genel gidişatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Maçın zor geçtiğini belirten Ataman, "İlk yarıyı çok iyi oynadık, ancak ikinci yarıda Holmes ve Cedi'nin faul problemleri nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Grant de bazı oyuncuların sıfır katkısı yüzünden problem yaşadı. Bu oyuncular yine sistemimize zarar verdi. Maçı kaybetme tehlikesi yaşadık." dedi.

"BEŞ OYUNCU SAYESİNDE KAZANDIK"


Ergin Ataman ayrıca "Münih'te Bayern'e karşı aldığımız mağlubiyetin ardından bizim için zor bir maçtı. Nunn, Mitoglou ve Rogkavopoulos'un sakatlıklarına rağmen maça mükemmel başladık. Ancak kenardan gelen bazı oyuncular sisteme zarar verdi ve maçı kaybetme noktasına geldik. Sloukas'ın liderliğinde beş oyuncu sayesinde kazandık. Sloukas, büyük bir karakter ortaya koydu." şeklinde konuştu.


Bazı oyuncuların oyun sistemini olumsuz etkilediğini söyleyen Ergin Ataman, "Kenardan gelen oyuncular tüm sistemimize zarar verdi. Ne yazık ki bugün üç önemli eksiğimiz vardı ve onlara ihtiyacımız var. Bu performansla bazı oyuncular benim takımımda, benim sistemimde, Panathinaikos gibi büyük bir takımda oynamayı hak etmiyor. Sisteme zarar verdiler." dedi.

"ÇÖZÜMÜ OYUNCULAR BULMALI"


Bazı oyunculara tepki gösteren Ataman "Adını vermek istemediğim bazı oyuncularla ne yapacağımı bilmiyorum. Çözümü ben bulamıyorum. Çözümü oyuncular bulmalı. Bize hiçbir şey katmayan oyuncular var. Eğer katkıda bulunmazlarsa, bazı oyuncular 30 dakika oynayarak ölecek." açıklamasını yaptı.

Son olarak transfer dedikodularına yönelik soruyu yanıtlayan Ataman, "Hayır, transfer için artık çok geç. Sakat oyuncuların geri dönmesini bekliyoruz. Nunn, Mitoglou ve Rogkavopoulos çok önemli üç oyuncu. Döndüklerinde, sistemin içinde olmayan oyuncular oynamayacak, sorun yok." şeklinde açıklamalarda bulundu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
