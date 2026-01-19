Malcom Bokele ve Heliton, Fenerbahçe maçında yoklar!

Göztepe forması giyen Malcom Bokele ve Heliton, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.



İzmir temsilcisinin, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören Bokele ve Heliton bir sonraki maçta forma giyme şanslarını kaybettiler.



Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Cezalı duruma düşen Bokele ve Heliton, bu maçta forma giyemeyecek.



