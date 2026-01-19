19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-068'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-166'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-267'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Fas Futbol Federasyonu yargıya gidiyor!

Fas Futbol Federasyonu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'in sahadan çekilmesi ve yaşanan olaylarla ilgili hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

calendar 19 Ocak 2026 20:53 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 21:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fas Futbol Federasyonu yargıya gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fas Futbol Federasyonu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'in sahadan çekilmesi ve yaşanan olaylarla ilgili Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve FIFA nezdinde hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Senegal Milli Takımı'nın Fas ile oynadığı final maçından çekilmesi ve hakemlerin tüm uzmanlar tarafından doğru kabul edilen penaltı kararı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak CAF ve FIFA nezdinde hukuki süreç başlatılacaktır. Bu olaylar, maçın normal akışını ve oyuncuların performansını önemli ölçüde etkiledi." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.


Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Sahadan çekilen ve soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların yeniden sahaya çıkması sonrasında Faslı Brahim Diaz'in 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Senegal kaelcisi Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.

Senegal, uzatma bölümünde Pape Gueye'nin golüyle rakibini 1-0 yenerek 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götürdü.

Maçın son bölümünde yaşananlar, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, FIFA Başkanı Gianni Infantino da, "Maalesef sahada ve tribünlerde kabul edilemez sahneler de gördük. Bazı 'taraftarların' yanı sıra bazı Senegalli oyuncuların ve teknik ekibin davranışlarını şiddetle kınıyoruz. Sahayı bu şekilde terk etmek kabul edilemez ve aynı şekilde şiddet sporumuzda hoş görülemez, kesinlikle doğru değil" 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
