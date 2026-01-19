20 Ocak
Aston Villa, Abraham için geldi!

Aston Villa yetkilileri, Beşiktaş - Kayserispor maçında Tammy Abraham'ı tribünden takip etti.

calendar 19 Ocak 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 21:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aston Villa, Abraham için geldi!
İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Tammy Abraham transferi için somut bir hamle yaptı.

Aston Villa yetkilileri, Beşiktaş'ın Kayserispor ile karşılaştığı karşılaşmayı tribünden takip etmek için İstanbul'a geldi.

28 yaşındaki golcü futbolcuya 4,5 yıllık sözleşme teklif eden Aston Villa'nın İstanbul'a gelen yetkilileri, Beşiktaş yönetimi transfer için bir araya gelecek.

Bonservisi Roma'da olan Beşiktaş'ın 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham'ın durumu cuma gününe kadar netleşecek.

Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Tammy Abraham 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
