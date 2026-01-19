Aston Villa, Abraham için geldi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Tammy Abraham transferi için somut bir hamle yaptı.
Aston Villa yetkilileri, Beşiktaş'ın Kayserispor ile karşılaştığı karşılaşmayı tribünden takip etmek için İstanbul'a geldi.
28 yaşındaki golcü futbolcuya 4,5 yıllık sözleşme teklif eden Aston Villa'nın İstanbul'a gelen yetkilileri, Beşiktaş yönetimi transfer için bir araya gelecek.
Bonservisi Roma'da olan Beşiktaş'ın 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham'ın durumu cuma gününe kadar netleşecek.
Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Tammy Abraham 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
