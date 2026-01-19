Mathias Lovik, Trabzonspor için geldi!

Süper Lig'in 18.haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki Lovik, pazartesi akşamı saat 20.15 sularında transferi için Trabzon'a geldi.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Trabzonspor, Serie A ekibi ile genç savunma oyuncusu için 3 milyon euro'ya anlaşma sağladı. 1.83 boyundaki futbolcu, sağ bekte ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
HAVALİMANINDA İLK AÇIKLAMALARI
Lovik, havalimanında, "Tabii ki çok mutluyum. Daha önce Trabzon'a geldim. Molde ile buraya gelmiştim. Kovid zamanında yarı zamanlıydı stadyum ve 20 bin kişi vardı. Ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dört gözle bekliyorum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum." dedi.
"PROJE HOŞUMA GİTTİ"
Sözlerine devam eden genç futbolcu, transfer sürecinde Trabzonspor ile yaptığı görüşmelerle ilgili, "Hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte güzel işler yapacağız." sözlerini sarf etti.
"G.SARAY VE TRABZONSPOR' KARŞI..."
22 yaşındaki futbolcu, "Daha önce bu ülkede oynadım. Galatasaray'a karşı oynadığım bir maç vardı. Trabzonspor'a karşı oynadığım bir maç vardı. Taraftarla ilk buluşmam orada olmuştu. Taraftarın nasıl takımı desteklediğini görmüştüm. Cuma günü yeni bir maç var ve dolu stadyum önünde oynamak için sabırsızlanıyorum ben de." diye konuştu.
"HAYALİM MANCHESTER UNITED"
Hedefleriyle ilgili konuşan Mathias Lovik, "Buradaki hedefim, yapmam gereken her zaman en iyi mücadelemi göstermek. En büyük hayalim, bir gün Manchester United forması giymek. Şu anda Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burada elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Mathias Lovik, oynadığı pozisyonun kendisi için önemli olmadığını ve sahada olmanın daha önemlisi olduğunu belirterek, "Sol bek oyuncusuyum ama sağ tarafta da görev alabiliyorum. En önemli şey oynayabilmek, sahada olmak. Bu pozisyonlarda oynayabiliyorum. Savunmada ve hücumda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım Trabzonspor ile birlikte güzel anılar yaşayacağız." diye konuştu.
ARKADAŞI İÇİN TRANSFER YANITI
Sarpsborg forması giyen arkadaşı Daniel Karlsbakk'ın da Trabzonspor'un gündeminde yer aldığı hatırlatılan Lovik, "En iyi arkadaşlarımdan biri. Umarım birlikte oynarız ama futbol bu. Ne olacağını bilemezsiniz. Beklemediğiniz şeyler de oluyor. Beraber oynamak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olur. Umuyorum bu gerçekleşir ama belli olmaz. Çok iyi bir futbolcu kendisi. Ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.
BU SEZON LİGDE 9 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Serie A'da 9 (472 dakika), İtalya Kupası'nda 3, (270 dakika 1 asist) ve Konferans Ligi'nde 5 maçta (270 dakika forma giyen Lovik, Norveç U21'de de 7 kez ter döktü. Kendini hem savunmada hem hücumda geliştiren, sol bek olarak iki yönlü katkı verebilecek genç futbolcuya scout ekibi onay verdikten sonra hamle yapıldı.
