20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Beşiktaş'ta istifa tepkisi!

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçında, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

19 Ocak 2026 21:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yönetime tepki geldi.

Siyah-beyazlı tribünler, 82. dakikada yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.

Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda, "Yönetim istifa." tezahüratları yaptı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
TEPKİ DEVAM ETTİ

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 90+5. dakikada El Bilal Toure ile 1-0 öne geçti ve maçı 1-0 kazandı.

Beşiktaşlı tribünler, Toure'nin golünden sonra da istifa tezahüratları yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
