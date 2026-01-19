Beşiktaş'ta istifa tepkisi!

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yönetime tepki geldi.
Siyah-beyazlı tribünler, 82. dakikada yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.
Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda, "Yönetim istifa." tezahüratları yaptı.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
TEPKİ DEVAM ETTİ
Beşiktaş, Kayserispor karşısında 90+5. dakikada El Bilal Toure ile 1-0 öne geçti ve maçı 1-0 kazandı.
Beşiktaşlı tribünler, Toure'nin golünden sonra da istifa tezahüratları yaptı.
Siyah-beyazlı tribünler, 82. dakikada yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.
Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda, "Yönetim istifa." tezahüratları yaptı.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
TEPKİ DEVAM ETTİ
Beşiktaş, Kayserispor karşısında 90+5. dakikada El Bilal Toure ile 1-0 öne geçti ve maçı 1-0 kazandı.
Beşiktaşlı tribünler, Toure'nin golünden sonra da istifa tezahüratları yaptı.