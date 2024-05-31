Haber Tarihi: 31 Mayıs 2024 14:17 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 14:17

Boskovic neden milli takımda yok? 2024

Voleybol tutkunlarının ekranlara kilitleyen Millet Ligi ilk maçında A Milli Kadın Voleybol takımımız Güney Kore'ye set vermeden kazandı Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan ile mücadele eden Filenin Sultanları bir kez daha yüzümüzü güldürdü. Ancak dikkat çeken konulerdan biri ise Tijana Boskovic oldu. Sporseverler Sırbistan Milli Takımı'nda Boskovic'i göremeyince arama motorlarına yöneldi. Peki Boskovic neden yok? Tijana Boskovic milli takımda neden yok?

Boskovic neden milli takımda yok? 2024
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FIVB Voleybol Milletler Ligi 2'nci maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşılaştı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada heyecan doruktaydı. 24-26, 25-17, 25-15, 25-21 setler sonucu 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları yoluna 2'de 2 ile devam ediyor.

Boskovic neden milli takımda yok?

Filenin Sultanları'nın Sırbistan maçında dikkat çeken isimlerden biri de Tijana Boskovic oldu. Yıldız voleybolcunun Sırbistan Milli Takım kadrosunda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını üstlendiği Eczacıbaşı ile bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi finallerinde mağlubiyet yaşayan Tijana Boskovic'in durumu belli oldu.

Konuyla ilgili beklenen açıklamayı Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Giovanni Guidetti yaptı.

Boskovic Neden Yok?

Vakıfbank SK'yi ve Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran başantrenör Guidetti, Boskovic'in geçtiğimiz ayın sonunda kendisinden izin istediğini açıkladı. Başarılı İtalyan antrenör, sevilen oyuncunun bir süre dinlenmesine izin verdiğini ifade etti. Yetenekleriyle geniş bir hayran kitlesinde kavuşan Boskovic ligler sona erdikten sonra Sırbistan'daki köyüne gitti.

Milliyet'in haberine göre, Sırbistan Milli Takımı'nın yıldız isimleri olan Tijana Boskovic ve Maja Ognjenovic, VNL'in 3. haftasında takıma yeniden dahil olacak.
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