Boskovic neden milli takımda yok? 2024

FIVB Voleybol Milletler Ligi 2'nci maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşılaştı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada heyecan doruktaydı. 24-26, 25-17, 25-15, 25-21 setler sonucu 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları yoluna 2'de 2 ile devam ediyor.

Filenin Sultanları'nın Sırbistan maçında dikkat çeken isimlerden biri de Tijana Boskovic oldu. Yıldız voleybolcunun Sırbistan Milli Takım kadrosunda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını üstlendiği Eczacıbaşı ile bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi finallerinde mağlubiyet yaşayan Tijana Boskovic'in durumu belli oldu.

Konuyla ilgili beklenen açıklamayı Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Giovanni Guidetti yaptı.

Vakıfbank SK'yi ve Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran başantrenör Guidetti, Boskovic'in geçtiğimiz ayın sonunda kendisinden izin istediğini açıkladı. Başarılı İtalyan antrenör, sevilen oyuncunun bir süre dinlenmesine izin verdiğini ifade etti. Yetenekleriyle geniş bir hayran kitlesinde kavuşan Boskovic ligler sona erdikten sonra Sırbistan'daki köyüne gitti.

Milliyet'in haberine göre, Sırbistan Milli Takımı'nın yıldız isimleri olan Tijana Boskovic ve Maja Ognjenovic, VNL'in 3. haftasında takıma yeniden dahil olacak.