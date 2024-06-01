LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak.



Sonuçlara Nasıl Ulaşılacak?



LGS sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi (https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php) ve e-Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/) üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bu platformlara giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.



Puan Hesaplama Nasıl Yapılacak?



2024 LGS puanı, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinden alınan net puanların toplanmasıyla hesaplanacak. Her test için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.



Yerleştirme Süreci Ne Zaman Başlayacak?



LGS yerleştirme sonuçları, 2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde MEB tarafından ilan edilecek. Yerleştirmelerde, öğrencilerin LGS puanı, tercih ettikleri liseler ve kontenjanlar gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.



Heyecanlı Bekleyiş Devam Ediyor



2024 LGS sonuçlarının açıklanması için geri sayım devam ediyor. Sınavda emek veren tüm öğrencilere başarılar dileriz.

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