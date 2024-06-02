Beşiktaş'a Bundesliga'dan orta saha

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Dejan Ljubicic'e çevirdi.

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Beşiktaş'a Bundesliga'dan orta saha
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02 Haziran 2024 11:53
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

HEDEF BELİRLENDİ

Siyah-Beyazlı ekibin bu sezon Bundesliga 2'ye düşen Köln'ün Avusturyalı orta sahası Dejan Ljubicic ile ilgilendiği öğrenildi.

Oyuncunun durumunu yakından takip eden Kartal'ın kısa süre içerisinde 26 yaşındaki futbolu için harekete geçebileceği de gelen haberler arasında.

ALT LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR

Alman ekibi ile 2025'e kadar kontratı bulunan tecrübeli orta sahanın bir alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.


Bu sezon 27 maçta forma giyen Ljubicic söz konusu karşılaşmalarda skor üretemezken takım arkadaşlarına 2 asistlik katkıda bulundu.

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