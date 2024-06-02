İrfan Can Kahveci'den Arda Güler paylaşımı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Güler'i tebrik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İrfan Can Kahveci'den Arda Güler paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2024 12:00
Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u yenerek şampiyonluğa uzanan Real Madrid'de Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olmayı başarmıştı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, eski takım arkadaşı Arda Güler'i unutmadı.

Yıldız oyuncu, Arda için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Seninle gurur duyuyorum. Daha nice başarılarına kardeşim." ifadelerini kullandı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin o paylaşımı; 



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery