2024 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu devam ederken, işlemlerini tamamlayan öğretmenler "Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Öğretmen ataması başvurusu 20 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.



Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden



Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.



ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.



Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.



Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.



ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BELLİ OLDU



Öğretmen atamaları için branş dağılımı ve kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.



Sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.



Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.



ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATLA YAPILACAK



Tekin ayrıca, öğretmen atamalarında mülakata ilişkin, "Skorun yüzde 50'si KPSS, yüzde 50'si mülakat olarak yapılacak" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023'te, katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" ifadelerini kullanmıştı...



60 BİN KİŞİYE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK



Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.



SÖZLÜ SINAV 20 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.



- Üyeler, görevli oldukları komisyonu sınav sabahı sınav binasında öğrenecek



Adaylar, sözlü sınav binalarına fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri kontrol edilerek alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacak.



Sınav binalarına adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse alınmayacak. Adaylar, hangi komisyonda sınava gireceklerini sınav günü ve saatinde sınav binasına girdikten sonra öğrenecek. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü sabahı sınav binasında öğrenecek.



Komisyon üyeleri ve adaylar, sözlü sınav binalarına kesinlikle cep telefonu gibi iletişim araçları ile giremeyecek.



SORULAR ÜÇ KONUDAN BELİRLENECEK



Sözlü sınav soruları, elektronik kura ile belirlenecek. Daha sonra komisyon, adaya yöneltilecek soruların yer aldığı soru cevap kağıdının çıktısını alacak.



Soru cevap kağıdında 3 soru yer alacak. Sorular, "alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması", "genel kültür" ve "eğitim bilimleri" konu başlıklarından oluşacak.



Sözlü sınavda adaylara sorulacak sorulardan biri adayın alanıyla ilgili konu, kazanım, hedef ve süreçlere ait bir dersin işlenişinin veya öğrencilerle yapılacak çalışmaların örneklerle açıklanması şeklinde olacak.



Adaydan, bu soruya cevap verirken dersinde ve kendisine sorulan konu, kazanım ve hedeflerin özelinde öğrencilerle hangi çalışmaları yapabileceğini, sınıf ortamında nasıl ders işleyeceğini, hangi detaylara değineceğini, hangi yöntemleri kullanacağını örnekler vererek açıklaması beklenecek.



Rehberde, sözlü sınav konuları ve ağırlıklarına da yer verildi. Buna göre, "eğitim bilimleri ve genel kültür", "bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü", "iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti", "bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı", topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri" konularının her birinin ağırlık oranı yüzde 20 olarak belirlendi.



Adayların kendi alanları ile ilgili soruya cevap verirken bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile dersi arasındaki ilişkiye yönelik cevaplar da vermesi beklenecek.



Rehberde, ayrıca öğretmen adaylarının alanla ilgili soruya cevap verirken şu konuya dikkat etmeleri istendi:



"Öğretim süreci tasarımınızı/kurgunuzu açıklarken 'dikkat çekme, hedeften haberdar etme, ön koşul öğrenmeleri hatırlatma, materyalleri sunma ve uygulama/etkinlikleri gerçekleştirme, öğrencilerin hedef davranışı göstermesini sağlama, öğrenciye geribildirim sağlama, değerlendirme, kalıcılığı ve transferi sağlama' hususlarına değinerek dijital ve teknolojik araçlardan ne şekilde yararlanacağınızı belirtiniz."



Sözlü sınavda, adayların iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri başlıklarına yönelik değerlendirilmesinde tüm sorulara vermiş oldukları cevaplar dikkate alınacak.



Bakanlığın öğretmen adaylarına yönelik hazırladığı rehberde, ataması yapılacak her bir alana yönelik hazırlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait konu ve kazanım başlıkları da yer aldı.



SINAV ESNASINDA KAMERA KAYDI ALINACAK



Salon listelerinde ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarında aday isimleri ve TC kimlik numaraları yer almayacak. Bunların yerine sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak.



Adaylar, komisyon üyelerine kimlik belgelerini hiçbir şekilde ibraz etmeyecek. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav esnasında kamera kaydı alınacak. Sözlü sınav esnasında adaylara en fazla 45 dakika süre verilecek.



Değerlendirme, adayların elektronik kura ile belirlenen sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar üzerinden yapılacak.



Sözlü sınavların şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla adayların sözlü sınav süresince verdikleri tüm cevaplar kamera kaydına alınacak ve adayların cevaplarını soru cevap kağıdına el yazıları ile yazmaları istenecek.



Adaylar, sorulara verdikleri cevapları, çıktı alınan soru cevap kağıdına kendi el yazısı ile yazarak imzalayacak ve komisyona teslim ederek sınav salonundan ayrılacak.



Sorulara verilen cevapların soru cevap kağıdına aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru cevap kağıdının usulüne uygun olarak komisyona teslim edilmemesi halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.



Adayların sözlü sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına girilecek ve aday için değerlendirme işlemi tamamlanacak.



Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.



ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),



3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,



4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,



5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,



6. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,



7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,



8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,



9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,



10. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.

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