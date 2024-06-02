Trabzonspor'da Cihan Çanak pazarlığı

Trabzonspor'un istediği Cihan Çanak için Standard Liege yüksek rakamlar talep ediyor.
Belçika medyasından voetbalnieuws'un haberine göre; Liege mali durumunu düzeltebilmek için çare arıyor ve para kazanabileceği futbolcuları da en üst seviyeden satabilme gayreti içinde. 19 yaşındaki sol kanat için Liege'in Trabzonspor'un 2 milyon euro artı yüzde 30 satıştan pay teklifini yükseltmeye çalıştığı ifade edildi.
Aslen Trabzonlu olan 1.75 boyundaki yıldız, 61 numaralı formayı giyiyor. Standard ile 70 maça çıkan ve 1 gol atıp 5 asist yapan Çanak'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.
Belçika medyasından voetbalnieuws'un haberine göre; Liege mali durumunu düzeltebilmek için çare arıyor ve para kazanabileceği futbolcuları da en üst seviyeden satabilme gayreti içinde. 19 yaşındaki sol kanat için Liege'in Trabzonspor'un 2 milyon euro artı yüzde 30 satıştan pay teklifini yükseltmeye çalıştığı ifade edildi.
Aslen Trabzonlu olan 1.75 boyundaki yıldız, 61 numaralı formayı giyiyor. Standard ile 70 maça çıkan ve 1 gol atıp 5 asist yapan Çanak'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU