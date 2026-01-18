Fenerbahçe'de adım adım ayrılık: Szymanski!

Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen Sebastian Szymanski, Fransa'ya transfer oluyor.
ANLAŞMA YAKIN
Fransa'dan L'Equipe'nin haberine göre, Rennes, Polonyalı futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Rennes ve Fenerbahçe'nin, 9.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Fransız ekibinin, 26 yaşındaki futbolcuya da dört yıllık sözleşme düşündüğü kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Polonyalı futbolcunun, geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
