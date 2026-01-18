Gaziantep FK: 'Galatasaray eskisi gibi değil'

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda 1-1 beraberlikle biten Galatasaray maçından 1 puanla döndükleri için "buruk bir sevinç" yaşadıklarını söyledi.



Teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle RAMS Park'taki maçta takımı başında yer alan Demirci, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Demirci, "Oyuncularımızı 90 dakika gösterdiği efordan, taktiğe bağlılıklarından ötürü tebrik ediyoruz. Hafta içinde ne çalıştıysak ne konuştuysak ve ne kurguladıysak maçın ilk dakikasından son düdüğe kadar bunu yerine getirmeye çalıştılar. Bizi mutlu eden, Galatasaray'ın hücum analiziye ilgili yaptığımız tespitlerle buna karşılık ürettiğimiz çözümlerin sahada karşılık bulmasıydı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçından feyz aldık. Son dönemlerde 5'li savunma düzenini 5-3-2 şeklinde kullanıyorduk. Bugün, Galatasaray'ın topa sahipken yaptığı özel işleri engellemek adına baskı düzenimizi 5-2-1-2 şeklinde değiştirdik. Oyuncularımıza taktiksel plana ve stratejiye sadık kalmaları noktasında gösterdikleri efordan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlk yarıda hücumda istediklerini yapamadıklarını aktaran Demirci,ifadelerini kullandı.Anıl Demirci, adları transferde geçen Kacper Kozlowski ve Drissa Camara'nın alternatiflerini hazırladıklarını söyledi.dedi.Demirci, Galatasaray'da Victor Osimhen ile Lucas Torreira'nın oynamamasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.Afrika Uluslar Kupası'ndaki Osimhen ve cezası nedeniyle forma giyemeyen Torreira'nın Galatasaray'ın baskı gücü olduğuna değinen Demirci, sözlerini şöyle tamamladı: